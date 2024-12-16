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Які відомості повинна містити довідка про доходи фізособи

20:48, 16 грудня 2024
Податкова зазначає, що затвердженої форми довідки про доходи, яку повинні надавати податкові агенти на вимогу фізособи, чинним законодавством не передбачено.
Які відомості повинна містити довідка про доходи фізособи
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Податкова служба в Івано-Франківській області повідомляє, які відомості повинна містити довідка про доходи фізособи. 

Зазначається, що відповідно до пп. «в» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу України платники податків зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи за встановленою формою.     

На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

При цьому особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку (пп. «в» п. 176.2 ст. 176 ПКУ).

Враховуючи те, що затвердженої форми довідки про доходи, яку повинні надавати податкові агенти на вимогу платника податків, нормами чинного законодавства не передбачено, то довідка надається у довільній формі, в якій, крім загальної інформації про фізичну особу (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки, період роботи), обов’язково зазначається така інформація:

  1. сума нарахованого оподатковуваного доходу (помісячно та загальною сумою);
  2. розмір та сума податкової соціальної пільги;
  3. сума нарахованого та утриманого податку на доходи фізичних осіб.

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податкова

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