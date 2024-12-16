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За рік 55 тисяч українців отримали відмову в перетині кордону — Держприкордонслужба

21:06, 16 грудня 2024
Основну категорію тих, хто отримав відмову, становлять чоловіки від 18 до 60 років.
За рік 55 тисяч українців отримали відмову в перетині кордону — Держприкордонслужба
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З початку 2024 року відмову в перетині кордону отримали майже 55 тисяч осіб, переважно - це військовозобов’язані чоловіки. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

«За 11 місяців цього року перетнули кордон з Україною 3,2 млн осіб. Відмову отримали майже 55 тисяч українців. Основну категорію тих, хто отримав відмову, становлять чоловіки від 18 до 60 років. Також є категорія громадян, яким рішенням уповноважених державних органів заборонено перетинати кордон», — зазначив Демченко.

Речник ДПСУ вказав, що динаміка демонструє зменшення спроб незаконного перетину кордону.

Крім того, прикордонники викривають злочинні групи, які займаються незаконним переправленням. Зокрема, за час дії воєнного стану вже викрито понад 700 таких груп. З них 330 саме в цьому році.

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прикордонники Державна прикордонна служба кордон

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