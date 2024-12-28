На Хмельниччині чоловік відмовився від мобілізації, бо «по нього не заїхали працівники ТЦК» — що вирішив суд

Чоловік пояснив, що він не прийшов до ТЦК, бо військові обіцяли його забрати, а він не зміг прибути, оскільки «не мав чим приїхати, бо автобуси не ходять».

На Хмельниччині чоловік відмовився від мобілізації до армії, бо «по нього не заїхали працівники ТЦК». Вирок у справі № 685/730/24 виніс Теофіпольський районний суд Хмельницької області.

Як вказується у матеріалах, у квітні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку і він мав прибути до ТЦК для відправлення до військової частини, проте житель Хмельниччини ухилився від мобілізації.

На суді чоловік пояснив, що він не прийшов до ТЦК, бо військові обіцяли його забрати, а він не зміг прибути до ТЦК, оскільки «не мав чим приїхати, бо автобуси не ходять». Більше житель Хмельниччини до територіального центру комплектування не приходив.

Суд проаналізував справу та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ.

Його засудили до 4 років позбавлення волі. Оскільки чоловік був судимий за інший злочин і перебував на іспитовому терміні, його покарали 6 роками в'язниці.

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