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Собівартість проїзду в метро Києва становить більше 36 гривень для одного пасажира

21:39, 3 грудня 2024
Наразі в столичному метро діє тариф 8 грн на одну поїздку.
Собівартість проїзду в метро Києва становить більше 36 гривень для одного пасажира
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У метрополітені Києві розповіли, що собівартість проїзду у 2024 році становить 36,90 грн для одного пасажира. Про це повідомляє «Суспільне».

Як відомо, наразі в столичному метро діє тариф 8 грн на одну поїздку.

Таким чином, у підприємстві прокоментували інформацію про можливий безкоштовний проїзд в підземці, зазначивши, що тарифи встановлює виконавчий орган Київміськради.

Відповідно до звіту про фінансові результати, за 9 місяців роботи збиток «Київського метрополітену» становить 3 069 752 грн, а собівартість перевезення одного пасажира складає 36,90 грн.

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Київ метро

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