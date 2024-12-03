Практика судов
  1. В Украине

Себестоимость проезда в метро Киева составляет более 36 гривен для одного пассажира

21:39, 3 декабря 2024
Сейчас в столичном метро действует тариф 8 грн на одну поездку.
Себестоимость проезда в метро Киева составляет более 36 гривен для одного пассажира
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В метрополитене в Киеве рассказали, что себестоимость проезда в 2024 году составляет 36,90 грн для одного пассажира. Об этом сообщает «Суспільне».

Как известно, сейчас в столичном метро действует тариф 8 грн на одну поездку.

Таким образом, в предприятии прокомментировали информацию о возможном бесплатном проезде в подземке, отметив, что тарифы устанавливается исполнительным органом Киевгорсовета.

Согласно отчету о финансовых результатах, за 9 месяцев работы убыток «Киевского метрополитена» составляет 3 069 752 грн., а себестоимость перевозки одного пассажира составляет 36,90 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского назначили правительственным уполномоченным по реформе таможенных органов

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский возглавит в Кабмине направление реформы таможни.

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о лишении права на налоговую социальную льготу

Налоговой социальной льготы лишатся лица в случае лишения государственной награды, а также определенных статусов.

ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины

В Бюро добавили, что работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается

Массовое бегство военнослужащих из резервного подразделения – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

Командир роты сообщил, что не мог проконтролировать около 600 военнослужащих, которых вдруг отдали под его командование.

Женщин будут брать на военный учет военнообязанных после прохождения базовой военной службы – Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект правительства, согласно которому добровольно прошедших базовую военную службу женщин будут брать на учет военнообязанных.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрей Богдан
    Андрей Богдан
    руководитель Офиса Президента Украины в 2019-2020 гг.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва