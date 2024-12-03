Себестоимость проезда в метро Киева составляет более 36 гривен для одного пассажира

Сейчас в столичном метро действует тариф 8 грн на одну поездку.

В метрополитене в Киеве рассказали, что себестоимость проезда в 2024 году составляет 36,90 грн для одного пассажира. Об этом сообщает «Суспільне».

Как известно, сейчас в столичном метро действует тариф 8 грн на одну поездку.

Таким образом, в предприятии прокомментировали информацию о возможном бесплатном проезде в подземке, отметив, что тарифы устанавливается исполнительным органом Киевгорсовета.

Согласно отчету о финансовых результатах, за 9 месяцев работы убыток «Киевского метрополитена» составляет 3 069 752 грн., а себестоимость перевозки одного пассажира составляет 36,90 грн.

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