Работники могут быть переведены с их согласия с учетом специальности и квалификации на другую работу на том же предприятии.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда рассказало, может ли работодатель в случае простоя перевести работника на другую работу.

Согласно статье 34 Кодекса законов о труде Украины, простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

В случае простоя работники могут быть переведены с их согласия с учетом специальности и квалификации на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации на все время простоя или на другое предприятие, в учреждение, организацию, но в той же местности сроком до одного луны.

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