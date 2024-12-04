Подозреваемый уверял, что в случае отказа предоставить деньги другим путем пройти комиссию ВЛК будет невозможно.

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе задержан мужчина, который за 25 тысяч долларов обещал оформить непригодность к военной службе. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый за валютную взятку обещал помочь военнослужащему оформить документы о признании его непригодным к службе в рядах ВСУ. Он намеревался воспользоваться собственными знакомствами и повлиять на должностных лиц военно-врачебной комиссии.

Подозреваемый уверял, что в случае отказа предоставить деньги другим путем пройти комиссию ВЛК будет невозможно.

Мужчину задержали при получении всей суммы денежных средств в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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