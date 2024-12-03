Министерство национального единства должно решить проблемы с безопасностью, жильем и трудоустройством украинцев

Нардеп Ирина Констанкевич отметила, что создание Министерства призвано решать ключевые проблемы — безопасность, жилье и трудоустройство для украинцев, желающих вернуться.

Фото: facebook.com/IrynaKonstankevych

Вопрос единения украинцев и возвращение на Родину – одни из самых главных. Об этом заявила народный депутат Ирина Констанкевич.

Она подчеркнула, что создание Министерства национального единства призвано решать ключевые проблемы — безопасность, жилье и трудоустройство для украинцев, желающих вернуться. Для этого принципиальна синхронизация работы с другими ведомствами.

«Почти девять миллионов украинцев, которые сейчас находятся за границей, тоскуют по Родине, хотя вынуждены социализироваться, интегрироваться в общество, экономики других чужих стран. Но, общаясь с украинцами, там речь о возвращении всегда является одной из топовых тем. И собственно сами украинцы называют, что им нужно для того, чтобы вернуться в Украину. Это безопасность. То есть когда не будет обстрелов и будет безопасно с семьями возвращаться. Это жилье и работа, даже, можно сказать, трудоустройство. Поэтому это, наверное, три ключевых вопроса, которые возникнут как главные и перед новым министром, вице-премьером. Это серьезные задачи и их непросто будет решить во время войны. Мы об этом общались с господином Алексеем Чернышевым во время разговора нашей депутатской группы. Он осознает, что это ряд сверхсложных задач, но вместе с тем есть понимание, что рядом со стратегическими задачами нужно будет решать и конкретные задачи, и браться за них. Потому, я думаю, мы увидим в зависимости от кадрового состава заместителей, мы увидим в зависимости от структуры финансирования», — отметила она.

«Я думаю, что это будет большая работа консультативная и синхронизированная с другими министерствами, в частности с Министерством внешних дел, с Министерством культуры. Если говорить о коммуникации по Минсоцполитике. Поэтому очевидно, что это будет комплексная работа, и мы очень хотели, чтобы она была эффективна в этих конкретных шагах», — добавила народная депутат.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьера — министра национального единства.

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