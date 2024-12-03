В декабре Украина получит несколько систем ПВО от партнеров, - Владимир Зеленский

В январе также будет улучшение воздушного щита.

Украина уже в декабре получит несколько систем противовоздушной обороны от своих партнеров. В январе также будет улучшение воздушного щита. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова по реализации договоренностей с партнерами об усилении ПВО в Украине.

«Мы ожидаем сейчас, в декабре, системы от нескольких партнеров, плюс есть определенные вещи, которые могут быть сделаны в январе для нашего воздушного щита. Важно, чтобы это было реализовано без всякого промедления. Зима – это огромный соблазн для российских террористов», – указал Президент.

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