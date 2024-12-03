У грудні Україна отримає декілька систем ППО від партнерів, — Володимир Зеленський

У січні також буде покращення повітряного щита.

Україна вже у грудні отримає декілька систем протиповітряної оборони від своїх партнерів. У січні також буде покращення повітряного щита. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо реалізації домовленостей з партнерами про посилення ППО в Україні.

«Ми очікуємо зараз, у грудні, системи від кількох партнерів, плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита. Важливо, щоб це було реалізовано без будь-якого зволікання. Зима - це величезна спокуса для російських терористів», - вказав Президент.

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