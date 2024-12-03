ВЛК тепер можна проходити у будь-якому медзакладі за власним вибором, — міністр оборони Рустем Умєров

Більше не потрібно звертатися до ТЦК, адже медогляд можна пройти у зручному місці.

Міноборони спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили реформу військово-лікарської комісії, яка дає можливість проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, більше не потрібно звертатися до ТЦК, адже медогляд можна пройти у зручному місці.

Зокрема, медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я.

Інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за кілька хвилин.

Міністр вказав, що військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це має гарантувати об’єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби.

«Кожен етап процесу матиме цифровий слід – висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі "Оберіг". Такий підхід дозволить оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів», – зазначив Умєров.

Раніше ми писали, що у 2025 році запрацює цифрова ВЛК — дані про придатність і стан здоров’я чоловіків будуть брати автоматично з медзакладів, де вони оглядаються.

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