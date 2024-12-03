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ВЛК теперь можно проходить в любом медучреждении по собственному выбору, — министр обороны Рустем Умеров

20:28, 3 декабря 2024
Больше не нужно обращаться в ТЦК, ведь медосмотр можно пройти в удобном месте.
ВЛК теперь можно проходить в любом медучреждении по собственному выбору, — министр обороны Рустем Умеров
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Минобороны совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу военно-врачебной комиссии, позволяющей проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, больше не нужно обращаться в ТЦК, ведь медосмотр можно пройти в удобном месте.

В частности, медицинское освидетельствование будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить выводы непосредственно в Электронную систему здравоохранения.

Информация с ЕСОЗ будет автоматически поступать в электронную систему Министерства обороны через несколько минут.

Министр указал, что военно-врачебные комиссии будут получать только медицинские данные без идентификации личности. Это должно гарантировать объективность и беспристрастность при принятии выводов о пригодности к службе.

«Каждый этап процесса будет иметь цифровой след – выводы врачей и ВЛК будут фиксироваться с помощью электронных подписей и будут храниться в реестре "Оберег". Такой подход позволит оперативно проверять работу медицинских учреждений в случае возникновения сомнений в результатах медосмотров», – отметил Умеров.

Ранее мы писали, что в 2025 году заработает цифровая ВЛК — данные о пригодности и состоянии здоровья мужчин будут брать автоматически из медучреждений, где они осматриваются.

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Рустем Умеров ВВК

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