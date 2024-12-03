Создание Министерства национального единства – это шанс вернуть наших граждан домой, - нардеп Бакунец

Создание Министерства национального единства – шанс вернуть украинцев и восстановить разрушенные города и села.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьера — министра национального единства.

Народный депутат Украины Павел Бакунец заявил, что создание Министерства национального единства – шанс вернуть наших граждан домой и восстановить разрушенные города и села.

«Это важный шаг для возвращения наших граждан домой, ведь нужно создать условия для их возвращения и восстановления разрушенных городов и сел.

Особое внимание следует уделить временно перемещенным лицам, ведь они должны иметь возможность вернуться на Родину», - отметил он.

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