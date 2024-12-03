Створення Міністерства національної єдності – це шанс повернути наших громадян додому, — нардеп Бакунець

Створення Міністерства національної єдності – це шанс повернути українців та відновити зруйновані міста і села.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єра — міністра національної єдності.

Народний депутат України Павло Бакунець заявив, що створення Міністерства національної єдності – це шанс повернути наших громадян додому та відновити зруйновані міста і села.

«Це важливий крок для повернення наших громадян додому, адже потрібно створити умови для їхнього повернення і відбудови зруйнованих міст та сіл.

Особливу увагу варто приділити тимчасово переміщеним особам, адже вони повинні мати можливість повернутися до рідної Батьківщини», — зазначив він.

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