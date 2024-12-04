Президент Володимир Зеленський відзначив прокурорів державними нагородами

На сайті Президента України опубліковано указ за підписом Володимира Зеленського №795/2024 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників прокуратури».
Відповідно до Указу Президент постановив за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, забезпечення законності та правопорядку в умовах воєнного стану, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм:
Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня
БОРИСЕНКА Спартака Володимировича - начальника управління Харківської обласної прокуратури
СНЄГІРЬОВА Олександра Михайловича - прокурора відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
КОРОТКИХ Жанну Олександрівну - прокурора відділу Сумської обласної прокуратури
РАШЕВСЬКУ Лілію Юріївну - першого заступника керівника Каховської окружної прокуратури Херсонської області
Нагородити медаллю «За працю і звитягу»
БИЧКОВА Максима Сергійовича - прокурора Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону
ВАРЧУКА Ігоря Костянтиновича - прокурора Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області
ГУЛЕВИЧ Валентину Валеріївну - прокурора Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону
ДРОНОВА Романа Володимировича - заступника начальника відділу Сумської обласної прокуратури
КАС’ЯНЕНКА Валерія Олександровича - прокурора відділу управління Херсонської обласної прокуратури
ЛУЦЕНКА Олександра Вікторовича - заступника начальника відділу Донецької обласної прокуратури
МАНЕВСЬКОГО Микиту Олександровича - прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури
ОКОПНОГО Степана Валерійовича - начальника відділу управління Луганської обласної прокуратури
ПАЛІЯ Володимира Івановича - прокурора Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону
ФРОЛОВА Дениса Олеговича - прокурора відділу управління Донецької обласної прокуратури.
Автор: Наталя Мамченко
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