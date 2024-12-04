Президент Володимир Зеленський відзначив прокурорів державними нагородами

Низку прокурорів указом Президента нагороджено державними нагородами.

На сайті Президента України опубліковано указ за підписом Володимира Зеленського №795/2024 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників прокуратури».

Відповідно до Указу Президент постановив за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, забезпечення законності та правопорядку в умовах воєнного стану, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм:

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

БОРИСЕНКА Спартака Володимировича - начальника управління Харківської обласної прокуратури

СНЄГІРЬОВА Олександра Михайловича - прокурора відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

КОРОТКИХ Жанну Олександрівну - прокурора відділу Сумської обласної прокуратури

РАШЕВСЬКУ Лілію Юріївну - першого заступника керівника Каховської окружної прокуратури Херсонської області

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»

БИЧКОВА Максима Сергійовича - прокурора Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону

ВАРЧУКА Ігоря Костянтиновича - прокурора Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області

ГУЛЕВИЧ Валентину Валеріївну - прокурора Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону

ДРОНОВА Романа Володимировича - заступника начальника відділу Сумської обласної прокуратури

КАС’ЯНЕНКА Валерія Олександровича - прокурора відділу управління Херсонської обласної прокуратури

ЛУЦЕНКА Олександра Вікторовича - заступника начальника відділу Донецької обласної прокуратури

МАНЕВСЬКОГО Микиту Олександровича - прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури

ОКОПНОГО Степана Валерійовича - начальника відділу управління Луганської обласної прокуратури

ПАЛІЯ Володимира Івановича - прокурора Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону

ФРОЛОВА Дениса Олеговича - прокурора відділу управління Донецької обласної прокуратури.

Автор: Наталя Мамченко

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