Міністерство національної єдності має віришити проблеми з безпекою, житлом та працевлаштуванням українців

Нардеп Ірина Констанкевич зазначила, що створення Міністерства покликане вирішувати ключові проблеми — безпеку, житло та працевлаштування для українців, які хочуть повернутися.

Фото: facebook.com/IrynaKonstankevych

Питання єднання українців і повернення на Батьківщину - одні з найголовніших. Про це заявила народна депутатка Ірина Констанкевич.

Вона наголосила, що створення Міністерства національної єдності покликане вирішувати ключові проблеми — безпеку, житло та працевлаштування для українців, які хочуть повернутися. Для цього важлива синхронізація роботи з іншими відомствами.

«Майже дев'ять мільйонів українців, які зараз перебувають за кордоном, тужать за Батьківщиною, хоча змушені соціалізуватися, інтегруватися в суспільство, в економіки інших чужих країн. Але, спілкуючись із українцями там мова про повернення завжди є однією із топових тем. І власне, самі українці називають, що їм потрібно для того, щоб повернутися в Україну. Це безпека. Тобто, коли не буде обстрілів і буде безпечно з родинами повертатися. Це житло і робота, навіть, можна сказати, працевлаштування. Тому це, напевно, три ключових питання, які постануть як головні і перед новим міністром, віцепрем'єром. Це серйозні завдання, і їх непросто буде вирішити у час війни. Ми про це спілкувалися з паном Олексієм Чернишовим під час розмови нашої депутатської групи. Він свідомий того, що це є низка надскладних завдань, але разом з тим є розуміння, що поруч із стратегічними завданнями треба буде вирішувати і конкретні завдання, і братися за них. Тому, я думаю, ми побачимо в залежності від кадрового складу заступників, ми побачимо в залежності від структури фінансування», — зазначила вона.

«Я думаю, що це буде велика робота консультативна і синхронізовані з іншими міністерствами, зокрема з Міністерством зовнішніх справ, з Міністерством культури. Якщо говорити про комунікацію з Мінсоцполітики. Тому очевидно, що це буде комплексна робота, і ми дуже хотіли, щоб вона була ефективною в цих конкретних кроках», — додала народна депутатка.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єра — міністра національної єдності.

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