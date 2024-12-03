Міністерство національної єдності України, яке очолить Чернишов, реорганізують з Мінреінтеграції

Міністерство національної єдності створять шляхом реорганізації Мінреінтеграції.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», народні депутати 3 грудня проголосували за призначення Олексія Чернишова на посаду Віцепрем'єр-міністра — Міністра національної єдності України Олексія Чернишова.

За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Уряд зі свого боку ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Таким чином виходить, що ще одного окремого Міністерства не буде.

«Це інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції. Створення Міністерства національної єдності також сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну», - вказав Прем'єр.

Від нового Віцепрем’єр-міністра, у свою чергу, очікують чіткий план розбудови міністерства, команду та основні KPI.

Зауважимо, що Мінреінтеграції з моменту звільнення Ірини Верещук, яка його очолювала і перейшла працювати в Офіс Президента, залишалося без Міністра.

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