Министерство национального единства Украины, которое возглавит Чернышев, будет реорганизуют из Минреинтеграции

Министерство национального единства создадут путем реорганизации Минреинтеграции.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты 3 декабря проголосовали за назначение Алексея Чернышева на должность Вицепремьер-министра - Министра национального единства Украины Алексея Чернышева.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, Правительство со своей стороны приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.

Таким образом, получается, что еще одного отдельного Министерства не будет.

«Это институциональное усиление поможет сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции. Создание Министерства национального единства также будет способствовать формированию стратегии по поводу того, как вернуть украинцев жить и работать в Украину», - указал Премьер.

От нового Вице-премьера, в свою очередь, ожидают четкий план развития министерства, команду и основные KPI.

Заметим, что Минреинтеграции с момента увольнения Ирины Верещук, которая возглавляла его и перешла работать в Офис Президента, оставалось без Министра.

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