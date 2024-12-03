Незаконно рубил деревья в Киевской области — суд назначил наказание мужчине

За незаконную порубку сыро растущих деревьев мужчина получил условный срок.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес приговор в отношении гражданина, обвиняемого в незаконной порубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что 20 февраля 2023 года мужчина, находясь на участке эксплуатационного леса, который находится в пользовании Филиала «Бориспольское лесное хозяйство ГП «Леса Украины», не имея специального разрешения для использования лесных ресурсов (лесорубного билета), с помощью бензиновой пилы осуществил незаконную порубку 13 сыро растущих деревьев породы «Акация», а также 1 сыро растущего дерева породы «Сосна», которые в дальнейшем распилили на бревна разной длины.

Приговором суда гражданин он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год и в соответствии со ст. 76 УК Украины возложены определенные обязанности.

Также приговором суда удовлетворен гражданский иск прокурора и взыскано в пользу Золочевской ОТГ Бориспольского района Киевской области с мужа 82 511,94 грн. имущественного вреда (дело №359/5139/24).

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