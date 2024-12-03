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Незаконно рубав дерева на Київщині — суд призначив покарання чоловіку

22:19, 3 грудня 2024
За незаконну порубку сиро ростучих дерев чоловік отримав умовний термін.
Незаконно рубав дерева на Київщині — суд призначив покарання чоловіку
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Бориспільський міськрайонний суд Київської області ухвалив вирок відносно громадянина, який обвинувачується у незаконній порубці дерев. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Судом встановлено, що 20 лютого 2023 року чоловік, перебуваючи на ділянці експлуатаційного лісу, що перебуває у користуванні Філії «Бориспільське лісове господарство ДП «Ліси України», не маючи спеціального дозволу для використання лісових ресурсів (лісорубного квитка), за допомогою бензинової пилки здійснив незаконну порубку 13 сиро ростучих дерев породи «Акація», а також 1 сиро ростучого дерева породи «Сосна», які в подальшому розпиляв на колоди різної довжини.

Вироком суду громадянина його визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України та призначено  покарання у виді позбавлення волі строком три роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробовуванням, встановивши  іспитовий строк тривалістю 1 рік та відповідно до ст. 76 КК України покладено певні обов’язки.

Також вироком суду задоволено цивільний позов прокурора та стягнуто на користь Золочівської ОТГ Бориспільського району Київської області з чоловіка 82 511,94 грн. майнової шкоди (справа №359/5139/24).

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