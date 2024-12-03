Рада ухвалила закон про скасування пільг особам, позбавлених звання Героя України

Закон передбачає, що особи, яких у встановленому порядку позбавили звання Герой України, втрачатимуть право на податкову соціальну пільгу.

У вівторок, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект 11411 про скасування пільг для осіб, позбавлених звання Героя України. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Документ у другому читанні підтримали 259 депутатів.

Закон передбачає, що особи, яких у встановленому порядку позбавили звання Герой України, втрачатимуть право на податкову соціальну пільгу. Документ усуває правову прогалину та унеможливлює користування пільгами для осіб, які дискредитували своє звання або вчинили дії, що суперечать національним інтересам України.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород і всіх пільг за популяризацію або пропаганду РФ.

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