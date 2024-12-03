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На Росію впаде астероїд – коли очікувати падіння

16:16, 3 грудня 2024
Астероїд повинен зруйнуватися у верхніх шарах атмосфери, зважаючи на його невеликі розміри.
На Росію впаде астероїд – коли очікувати падіння
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Ввечері на Землю впаде астероїд. Як пише Universe Space Tech, небесне тіло було знайдене вранці 3 грудня 2024 року на знімках, зроблених 2-метровим телескопом обсерваторії Кітт-Пік. Астероїд отримав позначення C0WEPC5. За оцінками астрономів, його діаметр не перевищує одного метра.

C0WEPC5 привернув увагу дослідників тим, що вже найближчими годинами має увійти в земну атмосферу над територією Сибіру. Це станеться о 18:15 +/- 5 хвилин за Київським часом. У момент входу в атмосферу швидкість C0WEPC5 становитиме 16 км/с.

Зважаючи на невеликі розміри, астероїд не становить загрози для нашої планети. Він повинен зруйнуватися у верхніх шарах атмосфери. Ця подія супроводжуватиметься утворенням яскравого боліда. Втім, деякі фрагменти небесного гостя можуть долетіти до поверхні.

Наразі це лише 11 випадок в історії завчасного виявлення небесного тіла перед його падінням на Землю. 

Як розповідала раніше «Судово-юридична газета», у середу, 4 грудня, поблизу Землі пролетять два потенційно небезпечні астероїди 447755 (2007JX2) та 2020XR. 

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