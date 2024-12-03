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На Россию упадет метеорит – когда ждать падения

16:16, 3 декабря 2024
Астероид должен разрушиться в верхних слоях атмосферы, учитывая его небольшие размеры.
На Россию упадет метеорит – когда ждать падения
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Вечером на Землю упадет астероид. Как пишет Universe Space Tech, небесное тело было найдено утром 3 декабря 2024 на снимках, сделанных 2-метровым телескопом обсерватории Китт-Пик. Астероид получил обозначение C0WEPC5. По оценкам астрономов его диаметр не превышает одного метра.

C0WEPC5 привлек внимание исследователей тем, что уже в ближайшие часы должен войти в земную атмосферу над территорией Сибири. Это произойдет в 18:15 +/- 5 минут по Киевскому времени. В момент входа в атмосферу скорость C0WEPC5 составит 16 км/с.

Учитывая небольшие размеры, астероид не представляет угрозы для нашей планеты. Он должен разрушиться в верхних слоях атмосферы. Это событие сопровождается образованием яркого болида. Впрочем, некоторые фрагменты небесного гостя могут долететь до поверхности.

Пока это лишь 11 случай в истории преждевременного обнаружения небесного тела перед его падением на Землю.

Как рассказывала ранее «Судебно-юридическая газета», в среду, 4 декабря, вблизи Земли пролетят два потенциально опасных астероида 447755 (2007JX2) и 2020XR.

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