Массовое бегство военнослужащих из резервного подразделения – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

Командир роты сообщил, что не мог проконтролировать около 600 военнослужащих, которых вдруг отдали под его командование.

Костопольский районный суд Ровенской области рассмотрел дело о небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода.

Как говорится в материалах дела, капитан Николай С. является командиром роты резерва одной из воинских частей.

Однако в период с 9 октября по 26 октября вверенную Николаю С. резервную роту самовольно оставили (СОЧ) сразу 29 военнослужащих.

По мнению командования, во время действия военного положения капитан Николай С. «не выполнял должным образом свои служебные обязанности, не обеспечил надлежащее соблюдение воинской дисциплины в расположении подразделения на территории воинской части, не осуществлял меры по надлежащему учету личного состава, не обеспечил индивидуальную воспитательную работу и планирование боевой подготовки».

В итоге 3 ноября в отношении Николая С. был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

В судебном заседании Николай С. вину не признал. Он рассказал, что в октябре в его роту резерва прибыло около 600 военнослужащих. При этом, как оказалось, в резервной роте отсутствовали командиры взводов, которых командование не назначило в резервную роту. Самостоятельно капитан физически не мог проконтролировать сотни военнослужащих.

Не считая того, с 19 октября по 2 ноября Николай С. находился в ежегодном основном отпуске.

Изучив позиции сторон, суд обратил внимание, что в материалах дела отсутствует сам акт проверки, которым было установлено небрежное отношение Николая С. к военной службе, а также списки военнослужащих, которые находились в подчинении командира роты.

Суд также обратил внимание, что действительно с 19 октября по 2 ноября Николай С. находился в отпуске. В указанное время временное командование резервной ротой осуществлял его заместитель – младший лейтенант.

Таким образом, суд отметил, что достаточных доказательств, подтверждающих вину Николая С., суду предоставлено не было.

13 ноября 2024 года Костопольский райсуд Ровенской области закрыл производство по делу в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ноябре Андрушевский райсуд Житомирской области назначил командиру роты административное взыскание в виде ареста с содержанием на гауптвахте в течение 10 суток за то, что 9 военнослужащих вверенной ему роты самовольно покинули воинскую часть.

Автор: Вячеслав Хрипун

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