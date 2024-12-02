Командир роти отримав десять діб гауптвахти за те, що його підлеглі самовільно залишили частину – рішення суду

Лейтенанта визнали винним у масовому залишені його підлеглими військової частини.

Андрушівський районний суд Житомирської області 19 листопада 2024 року визнав винним командира запасної роти, лейтенанта Максима Г. у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду.

Як зазначено у матеріалах справи, претензії до Максима Г. виникли у зв’язку з тим, що у 2024 році у ввіреній йому роті набуло поширення таке явище як «самовільне залишення частини» (СЗЧ).

Якщо у серпні-жовтні запасну роту залишили 3 військовослужбовця, то вже з 28 жовтня по 8 листопада СЗЧ вчинили вже 6 військовослужбовців.

Такий стан речей не влаштував командування, яке звинуватило Максима Г. у тому, що він «не забезпечив індивідуальну виховну роботу з підлеглим особовим складом», що призвело до «негативної морально-психологічної обстановки у ввіреному підрозділі».

У підсумку стосовно Максима Г. був складений протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

В судовому засіданні Максим Г. провину визнав та повідомив, що більше подібного допускати не буде. Також лейтенант попросив суд не застосувати до нього штраф і призначити йому покарання у вигляді усного зауваження.

Втім суд все ж вирішив призначити офіцеру інший вид покарання.

19 листопада суд визнав Максима Г. винним у скоєнні адміністративного правопорушення та призначив йому адміністративне стягнення у виді арешту з утриманням на гауптвахті протягом 10 діб.

Рішення суду Максим Г. не оскаржував, відтак 30 листопада воно набрало законної сили.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», на Донеччині суд наклав на військовослужбовця штраф у розмірі 17 тис. гривень за те, що він своєчасно не відкрив вогонь по ворожій бронетехніці.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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