Військовослужбовець не став стріляти по бронетехніці противника та отримав штраф

Рішення суду оператор ПТРК не оскаржував.

ПТРК СТУГНА-П, ілюстративне фото

Мар’їнський районний суд Донецької області 11 листопада 2024 року визнав винним військовослужбовця у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду.

Згідно до матеріалів справи, в період з 19 по 20 вересня 2024 року військовослужбовець Віталій К., будучи оператором розрахунку протитанкових керованих ракет ПТРК «СТУГНА-П», перебував на вогневій позиції «Котик» у Донецькій області.

Однак, коли у секторі спостереження, за який відповідав розрахунок ПТРК Віталія К. з’явилася ворожа бронетехніка, він не виконав своїх обов’язків та не здійснив пуск протитанкових керованих ракет.

Відтак командування військової частини Віталія К. наполягло на складенні 21 вересня стосовно військовослужбовця протоколу про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Оскільки Віталій К. не з’явився в судове засідання, то суд розглянув протокол за відсутності військовослужбовця.

У підсумку суд наклав на Віталія К. штраф у розмірі 17 тис. гривень, а також стягнув з нього судовий збір у розмірі 605,6 гривень.

Рішення суду Віталій К. не оскаржував.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.