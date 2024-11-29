Заморожування євроінтеграції в Грузії — представники Конституційного суду країни закликають переглянути рішення

У Конституційному суді Грузії вважають, що таке рішення уряду «ігнорує конституційну волю громадян».

Протести у Грузії, джерело фото: Sova News

Представники Конституційного суду Грузії закликали владу переглянути рішення про відмову від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Звернення підписали 15 співробітників суду, передає NewsGeorgia.

У Конституційному суді вважають, що таке рішення уряду «ігнорує конституційну волю громадян Грузії» і суперечить статті Конституції, згідно з якою державні органи в межах своїх повноважень повинні вжити всіх заходів для забезпечення повної інтеграції Грузії до ЄС і НАТО.

Також вони засудили «жорстоке, нелюдське і принизливе ставлення, цілеспрямоване переслідування, безпідставні арешти та фізичне насильство щодо мирних протестувальників і журналістів».

Державних службовців закликали «висловити чітку позицію щодо подій, що відбуваються».

Нагадаємо, премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе 28 листопада заявив, що країна відмовляється від переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.

У Тбілісі почалися протести проти відмови від переговорів із ЄС.

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