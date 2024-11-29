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Стали відомі деталі мирного плану команди Трампа, який передбачає зняття санкцій з РФ

22:01, 29 листопада 2024
У плані йдеться, що він має стати «офіційною політикою США щодо досягнення припинення вогню та врегулювання шляхом переговорів», — CNN.
Стали відомі деталі мирного плану команди Трампа, який передбачає зняття санкцій з РФ
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Стали відомі основні пункти мирного плану, запропонованого ще у квітні Кітом Келлогом, якого Дональд Трамп має намір призначити своїм спецпредставником з питань війни між Росією та Україною. Цей план включає повне скасування санкцій проти РФ, повідомляє CNN.

За даними видання, Келлог пропонує часткове зняття санкцій з Росії в обмін на припинення вогню, заморозку лінії фронту та створення демілітаризованої зони на території України. У разі підписання такої угоди санкції будуть повністю скасовані, а мито на експорт російських енергоносіїв дозволить профінансувати відновлення України.

План Келлога не передбачає відмову України від окупованих Росією територій, але їхнє повернення буде відбуватися "лише дипломатичним шляхом". Україна повинна буде визнати, що повернення окупованих земель "вимагатиме майбутнього дипломатичного прориву", який, імовірно, відбудеться уже після того, як Путін піде з посади.

Келлог заявляє, що його план має перш за все стати "офіційною політикою США, спрямованою на досягнення припинення вогню і врегулювання шляхом переговорів".

Він вважає, що вступ України в НАТО слід відкласти на невизначений термін "в обмін на всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки".

Мирний план Келлога передбачає, що майбутня допомога США, ймовірно у формі кредитів, буде пов’язана з прогресом у мирних переговорах між Києвом і Москвою. Сполучені Штати забезпечуватимуть Україну зброєю настільки, щоб вона могла ефективно захищатися і стримувати російські атаки як до, так і після укладання будь-якої мирної угоди.

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США росія Україна війна

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