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Стали известны детали мирного плана команды Трампа, предусматривающего снятие санкций с РФ

22:01, 29 ноября 2024
В плане говорится, что он должен стать «официальной политикой США по достижению прекращения огня и урегулированию путем переговоров», - CNN.
Стали известны детали мирного плана команды Трампа, предусматривающего снятие санкций с РФ
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Стали известны основные пункты мирного плана, предложенного еще в апреле Китом Келлогом, которого Дональд Трамп намерен назначить своим спецпредставителем по войне между Россией и Украиной. Этот план включает в себя полную отмену санкций против РФ, сообщает CNN.

По данным издания, Келлог предлагает частичное снятие санкций с России в обмен на прекращение огня, заморозку линии фронта и создание демилитаризованной зоны на территории Украины. В случае подписания такого соглашения санкции будут полностью упразднены, а пошлина на экспорт российских энергоносителей позволит профинансировать восстановление Украины.

План Келлога не предусматривает отказ Украины от оккупированных Россией территорий, но их возвращение будет происходить "только по дипломатическому пути". Украина должна будет признать, что возвращение оккупированных земель "требует предстоящего дипломатического прорыва", который, вероятно, произойдет уже после ухода Путина с должности.

Келлог заявляет, что его план должен, прежде всего, стать "официальной политикой США, направленной на достижение прекращения огня и урегулирования путем переговоров".

Он считает, что вступление Украины в НАТО следует отложить на неопределенный срок "в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности".

Мирный план Келлога предполагает, что предстоящая помощь США, вероятно, в форме кредитов, будет связана с прогрессом в мирных переговорах между Киевом и Москвой. Соединенные Штаты будут снабжать Украину оружием настолько, чтобы она могла эффективно защищаться и сдерживать российские атаки как до, так и после заключения любого мирного соглашения.

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