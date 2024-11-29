Замораживание евроинтеграции в Грузии – представители Конституционного суда страны призывают пересмотреть решение

В Конституционном суде Грузии считают, что такое решение правительства «игнорирует конституционную свободу граждан».

Протесты в Грузии, источник фото: Sova News

Представители Конституционного суда Грузии призвали власти пересмотреть решение об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Обращение подписали 15 сотрудников суда, передает NewsGeorgia.

В Конституционном суде считают, что такое решение правительства «игнорирует конституционную свободу граждан Грузии» и противоречит статье Конституции, согласно которой государственные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.

Также они осудили «жестокое, бесчеловечное и унизительное отношение, целенаправленное преследование, безосновательные аресты и физическое насилие в отношении мирных протестующих и журналистов».

Государственных служащих призвали «выразить четкую позицию относительно происходящих событий».

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года.

В Тбилиси начались протесты против отказа от переговоров с ЕС.

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