Военнослужащий не стал стрелять по бронетехнике противника и получил штраф

Решение суда оператор ПТРК не обжаловал.

ПТРК СТУГНА-П, иллюстративное фото

Марьинский районный суд Донецкой области 11 ноября 2024 года признал виновным военнослужащего в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода.

Согласно материалам дела, в период с 19 по 20 сентября 2024 года военнослужащий Виталий К., будучи оператором расчета противотанковых управляемых ракет ПТРК «СТУГНА-П», находился на огневой позиции «Котик» в Донецкой области.

Однако когда в секторе наблюдения, за который отвечал расчет ПТРК Виталия К., появилась вражеская бронетехника, он не выполнил свои обязанности и не осуществил пуск по ней противотанковых управляемых ракет.

Следовательно, командование воинской части Виталия К. настояло на составлении 21 сентября в отношении военнослужащего протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

Поскольку Виталий К. не явился в судебное заседание, то суд рассмотрел протокол в отсутствие военнослужащего.

В результате суд наложил на Виталия К. штраф в размере 17 тыс. гривен, а также взыскал с него судебный сбор в размере 605,6 гривен.

Решение суда Виталий К. не обжаловал.

Автор: Вячеслав Хрипун

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