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Командир роты получил десять суток гауптвахты за то, что его подчиненные самовольно покинули часть – решение суда

14:28, 2 декабря 2024
Лейтенанта признали виновным в массовом оставлении его подчиненными воинской части.
Командир роты получил десять суток гауптвахты за то, что его подчиненные самовольно покинули часть – решение суда
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Андрушевский районный суд Житомирской области 19 ноября 2024 года признал виновным командира запасной роты, лейтенанта Максима Г. в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода.

Как отмечено в материалах дела, претензии к Максиму Г. возникли в связи с тем, что в 2024 году во вверенной ему роте получило распространение такое явление как «самовольное оставление части» (СЗЧ).

Если в августе-октябре запасную роту оставили 3 военнослужащих, то уже с 28 октября по 8 ноября СОЧ совершили уже 6 военнослужащих.

Такое положение вещей не устроило командование, обвинившее Максима Г. в том, что он «не обеспечил индивидуальную воспитательную работу с подчиненным личным составом», что привело к «негативной морально-психологической обстановке во вверенном подразделении».

В итоге в отношении Максима Г. был составлен протокол о совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

В судебном заседании Максим Г. вину признал и сообщил, что больше подобного допускать не будет. Также лейтенант попросил суд не применить к нему штраф и назначить ему наказание в виде устного замечания.

Впрочем, суд все же решил назначить офицеру другой вид наказания.

19 ноября суд признал Максима Г. виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное взыскание в виде ареста с содержанием на гауптвахте в течение 10 суток.

Решение суда Максим Г. не обжаловал, поэтому 30 ноября оно вступило в законную силу.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Донецкой области суд наложил на военнослужащего штраф в размере 17 тыс. гривен за то, что он своевременно не открыл огонь по вражеской бронетехнике.

Автор: Вячеслав Хрипун

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