В Украине создали платформу для помощи украинцам, которые хотят вернуться домой

«Возвращайся домой» – новая платформа помогает украинцам в процессе возвращения.

Источник фото: svoi.city

Общественная организация «Возвращайся домой» разработала информационную платформу для украинцев, которые планируют возвращение на Родину. Эта инициатива призвана предоставить достоверную и актуальную информацию по всем аспектам, связанным с возвращением. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Основные разделы платформы:

Алгоритм действий. Раздел содержит советы по подготовке к возвращению, в частности информирование органов принимающей страны о ваших планах, выбор маршрута и транспорта.

Возможности. В этом разделе собрана информация о поддержке со стороны государства и неправительственных организаций. Здесь можно узнать о процедуре регистрации ВПЛ, получении юридической, психологической и гуманитарной помощи, а также о государственных программах поддержки в сфере жилья, трудоустройства и предпринимательства.

Контакты. Содержит контактную информацию уполномоченных органов, организаций, а также ссылки на государственные онлайн-сервисы.

Эта платформа пригодится тем, кто ищет четкие рекомендации, поддержку и ресурсы для возвращения в Украину.

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