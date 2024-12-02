В Украине запустили электронную систему Є-Рослинництво — какие у нее есть функции

Составными частями электронной системы реестров в области растениеводства является База данных сортов, состоящая из взаимосвязанных электронных реестров.

Фото: propozitsiya.com

С 1 декабря 2024 года начато функционирование электронной системы реестров в области растениеводства Є-Рослинництво. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что составными частями электронной системы реестров в области растениеводства является База данных сортов, состоящая из взаимосвязанных электронных реестров:

Реестра заявок

Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине

Государственный реестр патентов на сорта растений

Реестр субъектов семеноводства и питомников

Реестр аудиторов по сертификации (агрономов-инспекторов)

Реестр сертификатов на семена и/или посадочный материал

Реестр органов по оценке соответствия

Для подачи заявки и получения услуг в сфере семеноводства, питомника и охраны прав на сорта растений физические лица, физические лица-предприниматели, юридические лица подают заявку через электронный кабинет системы Є-Рослинництво.

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