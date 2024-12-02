В Україні запустили електронну систему Є-Рослинництво — які вона має функції

З 1 грудня 2024 розпочато функціонування електронної системи реєстрів у галузі рослинництва Є-Рослинництво. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що складовими частинами електронної системи реєстрів у галузі рослинництва є База даних сортів, яка складається із взаємопов’язаних електронних реєстрів:
Реєстру заявок
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Державного реєстру патентів на сорти рослин
Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва
Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)
Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал
Реєстр органів з оцінки відповідності
Для подання заявки та отримання послуг у сфері насінництва, розсадництва та охорони прав на сорти рослин фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи подають заявку через електронний кабінет системи еРослинництво.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.