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В Україні запустили електронну систему Є-Рослинництво — які вона має функції

14:10, 2 грудня 2024
Складовими частинами електронної системи реєстрів у галузі рослинництва є База даних сортів, яка складається із взаємопов’язаних електронних реєстрів.
В Україні запустили електронну систему Є-Рослинництво — які вона має функції
Фото: propozitsiya.com
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З 1 грудня 2024 розпочато функціонування електронної системи реєстрів у галузі рослинництва Є-Рослинництво. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що складовими частинами електронної системи реєстрів у галузі рослинництва є База даних сортів, яка складається із взаємопов’язаних електронних реєстрів:

Реєстру заявок

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Державного реєстру патентів на сорти рослин

Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва

Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

Реєстр органів з оцінки відповідності

Для подання заявки та отримання послуг у сфері насінництва, розсадництва та охорони прав на сорти рослин фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи подають заявку через електронний кабінет системи еРослинництво.  

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