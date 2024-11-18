В Україні запускають новий сервіс еРослинництво — у ньому буде низка реєстрів

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що відповідно до законів України «Про насіння і садивний матеріал», «Про охорону прав на сорти рослин» запускає новий сервіс еРослинництво. Про це інформує офіційний сайт відомства.
Зазначається, що відповідну постанову «Деякі питання створення та функціонування електронної системи реєстрів у галузі рослинництва «е-рослинництво» прийняв Кабінет Міністрів на черговому засіданні.
Постанова спрямована на виконання Україною міжнародно-правових зобов'язань у сфері європейської інтеграції.
Прийняття постанови забезпечить простежуваність у сфері насінництва та розсадництва та охорони прав на сорти рослин шляхом впровадження електронної системи «еРослинництво».
Проект постанови розроблено на виконання пункту 9 Плану заходів на 2023 рік щодо переведення публічних послуг в електронну форму, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2022 року N 1191-p., який передбачає переведення публічних послуг у сфері державної аграрної політики, зокрема, рослинництва в електронну форму.
Головна мета - запровадження електронної системи реєстрів у галузі рослинництва та порядок створення та функціонування електронної системи реєстрів у галузі рослинництва. Передбачено, що складовими частинами електронної системи реєстрів у галузі рослинництва є База даних сортів, яка складається із взаємоповʼязаних електронних реєстрів:
Реєстру заявок
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Державного реєстру патентів на сорти рослин
Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин
Разом з тим, частинами першою та другою статті 12 Закону України «Про насіння i садивний матеріал» встановлено, що для належного функціонування системи насінництва та розсадництва центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, забезпечує ведення в електронній формі та є держателем таких державних реєстрів:
Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва
Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)
Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал
Реєстр органів з оцінки відповідності.
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