В Украине запускают новый сервис еРослинництво — в нем будет ряд реестров

Целью сервиса является внедрение электронной системы реестров в области растениеводства и порядок создания и функционирования электронной системы реестров в области растениеводства.

Фото: sops.gov.ua

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что в соответствии с законами Украины «О семенах и посадочном материале», «Об охране прав на сорта растений» запускает новый сервис еРослинництво. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Соответствующее постановление «Некоторые вопросы создания и функционирования электронной системы реестров в области растениеводства «еРослинництво» принял Кабинет Министров на очередном заседании.

Постановление направлено на выполнение Украиной международно-правовых обязательств в сфере европейской интеграции.

Принятие постановления обеспечит прослеживаемость в сфере семеноводства и рассадничества и охраны прав на сорта растений путем внедрения электронной системы «еРослинництво».

Проект постановления разработан во исполнение пункта 9 Плана мероприятий на 2023 год по переводу публичных услуг в электронную форму, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 23 декабря 2022 N 1191-p., который предусматривает перевод публичных услуг в сфере государственной аграрной политики, в частности, растениеводства в электронной форме.

Главная цель – внедрение электронной системы реестров в области растениеводства и порядок создания и функционирования электронной системы реестров в области растениеводства. Предполагается, что составными частями электронной системы реестров в области растениеводства является База данных сортов, состоящая из взаимосвязанных электронных реестров:

Реестра заявок

Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине

Государственный реестр патентов на сорта растений

Реестра представителей по вопросам интеллектуальной собственности на сорта растений

Вместе с тем, частями первой и второй статьи 12 Закона Украины «О семенах и посадочном материале» установлено, что для надлежащего функционирования системы семеноводства и рассадничества центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующую государственную аграрную политику, обеспечивает ведение в электронной форме держателем таких государственных реестров:

Реестр субъектов семеноводства и питомника

Реестр аудиторов по сертификации (агрономов-инспекторов)

Реестр сертификатов на семена и/или посадочный материал

Реестр органов по оценке соответствия

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