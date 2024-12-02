У Харкові чоловік крав кабелі 35 разів, але уникнув кримінальної відповідальності – що сталося

У Харкові чоловік крав кабелі півтора місяця – суд закрив справу через зміни в законодавстві.

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У Харкові суд розглянув справу чоловіка, який протягом півтора місяця регулярно крав силові кабелі біля будинку. За даними судового рішення, опублікованого в Єдиному державному реєстрі, він завдав підприємству збитків на суму понад 74 тисячі гривень. Про це йдеться у вироку суду у справі № 641/651/24, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловік почав красти кабелі, які забезпечували електротехнічну роботу АДЦ Харків, з 16 червня до 29 серпня 2023 року. Усього зафіксували 35 епізодів крадіжок, проте під час останньої спроби його затримала поліція.

Загальна вартість викраденого становила 64 955 гривень. Проте суд закрив кримінальне провадження через зміну законодавства. Відповідно до нових норм, збитки в кожному окремому епізоді не перевищували двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Попри це, суд зобов'язав обвинуваченого компенсувати збитки підприємству в розмірі 74 392 гривень. Судові витрати у понад 13 тисяч гривень було вирішено покрити коштом держави.

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