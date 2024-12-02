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В Харькове мужчина воровал кабели 35 раз, но избежал уголовной ответственности – что произошло

19:51, 2 декабря 2024
В Харькове мужчина воровал кабели полтора месяца – суд закрыл дело из-за изменений в законодательстве.
В Харькове мужчина воровал кабели 35 раз, но избежал уголовной ответственности – что произошло
Фото иллюстративное
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В Харькове суд рассмотрел дело мужчины, который в течение полутора месяцев регулярно воровал силовые кабели возле дома. По данным судебного решения, опубликованного в Едином государственном реестре, он нанес предприятию ущерб на сумму более 74 тысяч гривен. Об этом говорится в приговоре суда по делу № 641/651/24, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчина начал воровать кабели, которые обеспечивали электротехническую работу АДЦ Харьков, с 16 июня по 29 августа 2023 года. Всего зафиксировали 35 эпизодов краж, однако во время последней попытки его задержала полиция.

Общая стоимость похищенного составляла 64 955 гривен. Однако суд закрыл уголовное производство из-за изменения законодательства. Согласно новым нормам, убытки в каждом отдельном эпизоде не превышали двух необлагаемых минимумов доходов граждан.

Несмотря на это, суд обязал обвиняемого компенсировать убытки предприятию в размере 74 392 гривен. Судебные расходы в более 13 тысяч гривен было решено покрыть за счет государства.

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суд кража Харьков

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