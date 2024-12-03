В Україні створили платформу для допомоги українцям, які хочуть повернутися додому

«Повертайся додому» – нова платформа допомагає українцям у процесі повернення.

Джерело фото: svoi.city

Громадська організація «Повертайся додому» розробила інформаційну платформу для українців, які планують повернення на Батьківщину. Ця ініціатива покликана надати достовірну та актуальну інформацію з усіх аспектів, пов’язаних із поверненням. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Основні розділи платформи:

Алгоритм дій. Розділ містить поради щодо підготовки до повернення, зокрема інформування органів приймаючої країни про ваші плани, вибір маршруту та транспорту.

Можливості. У цьому розділі зібрана інформація про підтримку з боку держави та неурядових організацій. Тут можна дізнатися про процедуру реєстрації ВПО, отримання юридичної, психологічної та гуманітарної допомоги, а також про державні програми підтримки у сфері житла, працевлаштування та підприємництва.

Контакти. Містить контактну інформацію уповноважених органів, організацій, а також посилання на державні онлайн-сервіси.

Ця платформа стане в нагоді тим, хто шукає чіткі рекомендації, підтримку та ресурси для повернення до України.

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