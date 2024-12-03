Масова втеча військовослужбовців з резервного підрозділу – командування знайшло винуватого, але суд з цим не погодився

Командир роти повідомив, що не міг проконтролювати майже 600 військовослужбовців, яких раптом віддали під його командування.

Костопільський районний суд Рівненської області розглянув справу стосовно недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.

Як зазначено у матеріалах справи, капітан Микола С. є командиром роти резерву однієї з військових частин.

Однак у період з 9 жовтня по 26 жовтня самовільне залишення частини (СЗЧ) з ввіреної Миколі С. резервної роти здійснили одразу 29 військовослужбовців.

На думку командування, під час дії воєнного стану капітан Микола С. «не виконував належним чином свої службові обов’язки, не забезпечив належного дотримання військової дисципліни у розташуванні підрозділу на території військової частини, не здійснював заходи щодо належного обліку особового складу, не забезпечив проведення індивідуальної виховної роботи та планування бойової підготовки».

У підсумку 3 листопада стосовно Миколи С. було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

У судовому засіданні Микола С. провину не визнав. Він розповів, що у жовтні в його роту резерву прибуло близько 600 військовослужбовців. При цьому, як виявилося, у резервній роті були відсутні командири взводів, яких командування не призначило у резервну роту. Самостійно капітан фізично не міг проконтролювати сотні військовослужбовців.

Крім того, з 19 жовтня по 2 листопада Микола С. перебував у щорічній основній відпустці.

Дослідивши позиції сторін, суд звернув увагу, що в матеріалах справи відсутній власне сам акт перевірки, яким було встановлено недбале ставлення Миколи С. до військової служби, а також списки військовослужбовців, які перебували у підпорядкуванні командира роти.

Також суд звернув увагу, що дійсно з 19 жовтня по 2 листопада Микола С. перебував у відпустці. У вказаний час тимчасове командування резервною ротою здійснював його заступник – молодший лейтенант.

Таким чином, суд зазначив, що достатніх доказів, які б підтверджували провину Миколи С., суду надано не було.

Відтак 13 листопада 2024 року Костопільський райсуд Рівненської області закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», у листопаді Андрушівський райсуд Житомирської області призначив командиру роти адміністративне стягнення у виді арешту з утриманням на гауптвахті протягом 10 діб за те, що 9 військовослужбовців ввіреної йому роти самовільно залишили військову частину.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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