  1. В Україні

У держбюджеті заклали більше грошей на стипендії: студенти отримають удвічі вищі виплати – суми

19:32, 8 грудня 2025
Підвищені розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.
У держбюджеті заклали більше грошей на стипендії: студенти отримають удвічі вищі виплати – суми
Фото: pon.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державному бюджеті України на 2026 рік закладено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам — на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Відповідні зміни передбачені проєктом бюджету, розробленим Міністерством фінансів і ухваленим Верховною Радою 3 грудня 2025 року.

Підвищені розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

Скільки отримуватимуть студенти університетів

З наступного навчального року стипендії вищої освіти зростають удвічі:

  • стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;
  • стипендія Верховної Ради України — з 4 400 грн до 8 800 грн;
  • стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 грн до 8 000 грн;
  • мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 грн до 5 820 грн;
  • стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена)  — з 3 710 грн до 7 420 грн.

Стипендії для студентів коледжів

Підвищення торкнеться й студентів фахової передвищої освіти:

  • стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;
  • стипендія Верховної Ради України — з 3 320 грн до 6 640 грн;
  • мінімальна академічна стипендія — з 1 510 грн до 3 020 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 197 грн до 4 394 грн;
  • стипендія за галузевим принципом — з 1 930 грн до 3 860 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена)  — з 2 809 грн до 5 618 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінфін держбюджет студенти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від наративів до конфіскації активів: ВАКС встановив матеріальну відповідальність за пропаганду

Санкційна справа показала, що слово може коштувати мільйони, а інформаційна зброя – підставою для стягнення коштів

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

8 грудня проходять вибори нового очільника КЦС ВС — це вже п’ята спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]