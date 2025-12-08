У держбюджеті заклали більше грошей на стипендії: студенти отримають удвічі вищі виплати – суми

Підвищені розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

У Державному бюджеті України на 2026 рік закладено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам — на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Відповідні зміни передбачені проєктом бюджету, розробленим Міністерством фінансів і ухваленим Верховною Радою 3 грудня 2025 року.

Підвищені розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

Скільки отримуватимуть студенти університетів

З наступного навчального року стипендії вищої освіти зростають удвічі:

стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;

стипендія Верховної Ради України — з 4 400 грн до 8 800 грн;

стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 грн до 8 000 грн;

мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 грн до 5 820 грн;

стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 710 грн до 7 420 грн.

Стипендії для студентів коледжів

Підвищення торкнеться й студентів фахової передвищої освіти:

стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;

стипендія Верховної Ради України — з 3 320 грн до 6 640 грн;

мінімальна академічна стипендія — з 1 510 грн до 3 020 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 197 грн до 4 394 грн;

стипендія за галузевим принципом — з 1 930 грн до 3 860 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 2 809 грн до 5 618 грн.

