  1. В Украине

В госбюджете заложили больше средств на стипендии: студенты получат в два раза выше выплаты – суммы

19:32, 8 декабря 2025
Повышенные размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
В госбюджете заложили больше средств на стипендии: студенты получат в два раза выше выплаты – суммы
Фото: pon.org.ua
В Государственном бюджете Украины на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд грн на выплату академических и именных стипендий студентам — на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году. Соответствующие изменения включены в проект бюджета, разработанный Министерством финансов и принятый Верховной Радой 3 декабря 2025 года.

Повышенные размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Сколько будут получать студенты университетов

Со следующего учебного года стипендии в учреждениях высшего образования увеличиваются вдвое:

  • стипендия Президента Украины возрастет с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;
  • стипендия Верховной Рады Украины — с 4 400 грн до 8 800 грн;
  • стипендия Кабинета Министров Украины — с 4 000 грн до 8 000 грн;
  • минимальная академическая стипендия — с 2 000 грн до 4 000 грн;
  • повышенная академическая (за особые успехи) — с 2 910 грн до 5 820 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу — с 2 550 грн до 5 100 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — с 3 710 грн до 7 420 грн.

Стипендии для студентов колледжей

Повышение также коснется студентов профессионального предвысшего образования:

  • стипендия Президента Украины возрастет с 7 600 грн до 15 200 грн;
  • стипендия Верховной Рады Украины — с 3 320 грн до 6 640 грн;
  • минимальная академическая стипендия — с 1 510 грн до 3 020 грн;
  • повышенная академическая (за особые успехи) — с 2 197 грн до 4 394 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу — с 1 930 грн до 3 860 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — с 2 809 грн до 5 618 грн.

