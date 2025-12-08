У ЗСУ з 2026 року почнуть видавати жіночі бронежилети

Нові бронежилети враховують анатомічні особливості жінок та мають демпферні накладки для комфорту.

Фото: ukrainianarmor.com

Від 2026 року військовослужбовицям Збройних сил України видаватимуть спеціальні жіночі бронежилети замість загальновійськових, які використовують нині. Про це повідомив начальник відділу постачання командування Сил логістики ЗСУ полковник Віталій Рябов на пресконференції в Укрінформі.

«Жінки будуть з бронежилетами. Зараз їм видають загальновійськові, але будуть із жіночими у 2026 році», — зазначив Рябов.

Старший офіцер відділу розвитку військової форми одягу Міноборони Максим Боровик додав, що деякі виробники вже створили бронежилети з демпферними накладками, які враховують особливості будови жіночого тіла. За його словами, це дозволяє уникнути дискомфорту під час носіння.

Боровик підкреслив, що робота над полегшенням засобів індивідуального захисту триває: «Це вимагає балансування між стандартом захисту і легкістю пластини».

