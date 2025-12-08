В ВСУ с 2026 года начнут выдавать женские бронежилеты

Новые бронежилеты учитывают анатомические особенности женщин и имеют демпферные накладки для комфорта.

С 2026 года военнослужащим Вооруженных сил Украины будут выдавать специальные женские бронежилеты вместо общевойсковых, которые используются сейчас. Об этом сообщил начальник отдела снабжения командования Сил логистики ВСУ полковник Виталий Рябов на пресс-конференции в Укринформе.

«Женщины будут с бронежилетами. Сейчас им выдают общевойсковые, но будут с женскими в 2026 году», — отметил Рябов.

Старший офицер отдела развития военной формы одежды Минобороны Максим Боровик добавил, что некоторые производители уже создали бронежилеты с демпферными накладками, которые учитывают особенности строения женского тела. По его словам, это позволяет избежать дискомфорта при ношении.

Боровик подчеркнул, что работа над облегчением средств индивидуальной защиты продолжается: «Это требует балансирования между стандартом защиты и легкостью пластины».

