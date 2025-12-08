  1. У світі
В Єлисейському палаці розкрили деталі переговорів щодо гарантій безпеки та відновлення України

19:39, 8 грудня 2025
Президент Зеленський і європейські лідери узгодили подальші кроки щодо американського мирного плану.
В Єлисейському палаці розкрили деталі переговорів щодо гарантій безпеки та відновлення України
Фото: AFP
Єлисейський палац оприлюднив деталі переговорів, що відбулися на Даунінг-стріт за участю Президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів. Зустріч пройшла у форматі E3 за участю Президента Франції Еммануеля Макрона, Прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

За даними Єлисейського палацу, ключовими темами переговорів стали надання Україні дієвих і довгострокових гарантій безпеки та обговорення підходів до післявоєнного відновлення. Французька сторона підкреслила, що консультації дозволили обговорити конкретні механізми підтримки, які зміцнять обороноздатність України та сприятимуть стабільності в Європі.

«Гарантії безпеки для України є необхідною умовою майбутньої стабільності, і ця тема залишається у центрі уваги партнерів», — наголосили в Єлисейському палаці.

Окремо лідери обговорили мирну ініціативу США, домовившись про подальшу роботу над її елементами та координацію європейських дипломатичних зусиль.

Після завершення переговорів будівлю британського прем’єра покинули президент Франції та канцлер Німеччини. Згодом Лондон залишив і Президент України після окремої зустрічі з прем’єром Кіром Стармером.

