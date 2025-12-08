В Елисейском дворце раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности и восстановлении Украины

Президент Зеленский и европейские лидеры согласовали дальнейшие шаги по американскому мирному плану.

Фото: AFP

Елисейский дворец обнародовал детали переговоров, состоявшихся на Даунинг-стрит с участием президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров. Встреча прошла в формате E3 с участием президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

По данным Елисейского дворца, ключевыми темами переговоров стали предоставление Украине действенных и долгосрочных гарантий безопасности и обсуждение подходов к послевоенному восстановлению. Французская сторона подчеркнула, что консультации позволили обсудить конкретные механизмы поддержки, которые укрепят обороноспособность Украины и будут способствовать стабильности в Европе.

«Гарантии безопасности для Украины являются необходимым условием будущей стабильности, и эта тема остается в центре внимания партнеров», — подчеркнули в Елисейском дворце.

Отдельно лидеры обсудили мирную инициативу США, договорившись о дальнейшей работе над ее элементами и координации европейских дипломатических усилий.

После завершения переговоров здание британского премьера покинули президент Франции и канцлер Германии. Впоследствии Лондон покинул и президент Украины после отдельной встречи с премьером Киром Стармером.

