В США адвоката оштрафували на 2000 доларів за використання ШІ

19:50, 8 грудня 2025
В Орегоні суд покарав адвоката за використання ШІ — він вигадав судові справи та цитати.
У США апеляційний суд Орегону оштрафував портлендського адвоката Габріела Вотсона на 2 000 доларів за те, що він подав юридичний документ з вигаданими справами та сфабрикованою цитатою, створеними штучним інтелектом. Це перший такий випадок у штаті, пише OregonLive.

Суд встановив, що адвокат використав два неіснуючі прецеденти та фальшиву цитату, що призвело до серйозних порушень стандартів юридичної практики. Помилки виявив його опонент — колишній сенатор штату та юрист Чарльз Рінґо.

Вотсон пояснив, що документ випадково подав його асистент, однак суддя Ерін Лагесен заявила, що він не надав переконливих пояснень. Вона зазначила, що використання неконтрольованих ШІ-інструментів створює ризики й навантаження для судової системи, яка змушена перевіряти недостовірну інформацію.

«Хоча програми штучного інтелекту можуть здатися найкоротшим шляхом для зайнятого адвоката у конкретній справі, нині вони можуть стати довгим шляхом до правосуддя», — заявила суддя, назвавши ситуацію «дуже серйозною».

Суддя зазначила, що ШІ просто генерує неіснуюче право відповідно до своїх алгоритмів.

