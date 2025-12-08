В США адвоката оштрафовали на 2000 долларов за использование ИИ

В Орегоне суд наказал адвоката за использование ИИ — он выдумал судебные дела и цитаты.

В США апелляционный суд Орегона оштрафовал портлендского адвоката Габриэла Уотсона на 2 000 долларов за то, что он подал юридический документ с вымышленными делами и сфабрикованной цитатой, созданными искусственным интеллектом. Это первый такой случай в штате, пишет OregonLive.

Суд установил, что адвокат использовал два несуществующих прецедента и фальшивую цитату, что привело к серьезным нарушениям стандартов юридической практики. Ошибки выявил его оппонент — бывший сенатор штата и юрист Чарльз Ринго.

Уотсон объяснил, что документ случайно подал его ассистент, однако судья Эрин Лагесен заявила, что он не предоставил убедительных объяснений. Она отметила, что использование неконтролируемых ИИ-инструментов создает риски и нагрузку для судебной системы, которая вынуждена проверять недостоверную информацию.

«Хотя программы искусственного интеллекта могут показаться самым коротким путем для занятого адвоката в конкретном деле, сейчас они могут стать длинным путем к правосудию», — заявила судья, назвав ситуацию «очень серьезной».

Судья отметила, что ИИ просто генерирует несуществующее право в соответствии со своими алгоритмами.

