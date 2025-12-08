  1. В мире

В США адвоката оштрафовали на 2000 долларов за использование ИИ

19:50, 8 декабря 2025
В Орегоне суд наказал адвоката за использование ИИ — он выдумал судебные дела и цитаты.
Фото: henneberyeddy.com
В США апелляционный суд Орегона оштрафовал портлендского адвоката Габриэла Уотсона на 2 000 долларов за то, что он подал юридический документ с вымышленными делами и сфабрикованной цитатой, созданными искусственным интеллектом. Это первый такой случай в штате, пишет OregonLive.

Суд установил, что адвокат использовал два несуществующих прецедента и фальшивую цитату, что привело к серьезным нарушениям стандартов юридической практики. Ошибки выявил его оппонент — бывший сенатор штата и юрист Чарльз Ринго.

Уотсон объяснил, что документ случайно подал его ассистент, однако судья Эрин Лагесен заявила, что он не предоставил убедительных объяснений. Она отметила, что использование неконтролируемых ИИ-инструментов создает риски и нагрузку для судебной системы, которая вынуждена проверять недостоверную информацию.

«Хотя программы искусственного интеллекта могут показаться самым коротким путем для занятого адвоката в конкретном деле, сейчас они могут стать длинным путем к правосудию», — заявила судья, назвав ситуацию «очень серьезной».

Судья отметила, что ИИ просто генерирует несуществующее право в соответствии со своими алгоритмами.

суд США адвокат искусственный интеллект

От нарративов до конфискации активов: ВАКС установил материальную ответственность за пропаганду

Санкционное дело показало, что слово может стоить миллионы, а информационное оружие — стать основанием для взыскания средств.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

8 декабря проходят выборы нового главы КСВ ВС — это уже пятая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Моральный ущерб от незаконных действий полиции, прокуратуры или суда — в Раде предлагают новый срок начисления компенсации

Насколько своевременной и эффективной будет защита нарушенных прав человека и гражданина в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а значит, и компенсация морального ущерба, зависит от определенных факторов.

Правила покупки недвижимости: что и для кого изменится с нового года на самом деле, а что останется без изменений

Как выяснила «Судебно-юридическая газета», несмотря на слухи в соцсетях, заключение сделок с недвижимостью для обычных граждан останется таким же, как и ранее.

В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

