Рада приняла закон об отмене льгот лицам, лишенным звания Героя Украины

Закон предусматривает, что лица, которых в установленном порядке лишили звания Герой Украины, будут терять право на налоговую социальную льготу.

Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект 11411 об отмене льгот для лиц, лишенных звания Героя Украины. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Документ во втором чтении поддержали 259 депутатов.

Закон предусматривает, что лица, которых в установленном порядке лишили звания Герой Украины, будут терять право на налоговую социальную льготу. Документ устраняет правовой пробел и делает невозможным пользование льготами для лиц, которые дискредитировали свое звание или совершили действия, противоречащие национальным интересам Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград и всех льгот за популяризацию или пропаганду РФ.

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