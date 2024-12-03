Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Рада приняла закон об отмене льгот лицам, лишенным звания Героя Украины

16:22, 3 декабря 2024
Закон предусматривает, что лица, которых в установленном порядке лишили звания Герой Украины, будут терять право на налоговую социальную льготу.
Рада приняла закон об отмене льгот лицам, лишенным звания Героя Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект 11411 об отмене льгот для лиц, лишенных звания Героя Украины. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Документ во втором чтении поддержали 259 депутатов.

Закон предусматривает, что лица, которых в установленном порядке лишили звания Герой Украины, будут терять право на налоговую социальную льготу. Документ устраняет правовой пробел и делает невозможным пользование льготами для лиц, которые дискредитировали свое звание или совершили действия, противоречащие национальным интересам Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград и всех льгот за популяризацию или пропаганду РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины

В Бюро добавили, что работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается

Массовое бегство военнослужащих из резервного подразделения – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

Командир роты сообщил, что не мог проконтролировать около 600 военнослужащих, которых вдруг отдали под его командование.

Женщин будут брать на военный учет военнообязанных после прохождения базовой военной службы – Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект правительства, согласно которому добровольно прошедших базовую военную службу женщин будут брать на учет военнообязанных.

Верховная Рада провалила все законопроекты о создании Высшего административного суда, который требует МВФ

Верховная Рада провалила все три законопроекта о создании Высшего административного суда – на внесение нового осталось время до конца декабря.

Председатель Кропивницкого апелляционного суда уволился в отставку

Валерий Драный осуществлял правосудие с 1998 года, а апелляционный суд возглавлял более десяти лет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрей Богдан
    Андрей Богдан
    руководитель Офиса Президента Украины в 2019-2020 гг.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва